В РПЛ сегодня будет «матч года», считает Мостовой

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».
– Можно ли назвать игру «Зенит» – «Краснодар» матчем за чемпионство?
– Я давно уже так называл. Матч года. Ясно, что в этом матче чемпионом никто не станет, другое дело, что в итоге многое будет зависеть от этой игры. Выиграет «Краснодар» – оторвется. Выиграет «Зенит» – вроде бы все останется. Сыграют вничью – все будут рады. Кстати, я думаю, что многие команды, которые внизу, будут болеть за ничью, чтобы потеряли по два очка.
- «Зенит» примет «Краснодар» в 19:30 мск.
- Команды занимают первые два места в таблице РПЛ – петербуржцы отстают на 1 очко.
- «Краснодар» защищает титул. «Зенит» проводит 100-й сезон.
