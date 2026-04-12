В РПЛ сегодня будет «матч года», считает Мостовой

12 апреля, 11:41
26

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».

– Можно ли назвать игру «Зенит» – «Краснодар» матчем за чемпионство?

– Я давно уже так называл. Матч года. Ясно, что в этом матче чемпионом никто не станет, другое дело, что в итоге многое будет зависеть от этой игры. Выиграет «Краснодар» – оторвется. Выиграет «Зенит» – вроде бы все останется. Сыграют вничью – все будут рады. Кстати, я думаю, что многие команды, которые внизу, будут болеть за ничью, чтобы потеряли по два очка.

  • «Зенит» примет «Краснодар» в 19:30 мск.
  • Команды занимают первые два места в таблице РПЛ – петербуржцы отстают на 1 очко.
  • «Краснодар» защищает титул. «Зенит» проводит 100-й сезон.

Еще по теме:
Карасев объяснил, почему удалил Педро 1
Федотов оценил удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар» 2
Обзор матча «Зенит» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мостовой Александр
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1775985670
Очередной бред от царя!
Интерес
1775986033
Какой же это матч года,если вариантов дальнейших событий аж три перечислил? То есть, только победа "Краснодара" выглядит для остальных относительно необратимым событием, а всё остальное позволяет склоняться к "есть надежда". Некоторые даже считают, что календарь "Краснодара" труднее, чем у "Зенита",хотя у них остаются "Спартак" и "Балтика".
Plyash
1775986413
Главное , что бы судья со своей бандой из VAR не поломал игру . В присутствии лиц из афиши "ЗенитНавсегда" это вполне возможно . Удачи всем нам и красивой , честной игры .
Project Бабангида
1775986895
у вокзальной столовой сегодня пахло говяжьими котлетами. похоже пост закончился ребята
andr45
1775987988
Я согласен) Думаю, что в случае победы «Zenitе», игрокам дадут премиальные не менее ста пятидесяти тысяч евро на рыло или или 13,5 млн.руб.)
udav4691
1775988711
В предвкушении красивой,зрелищной игры! Да победит сильнейший!
БеZуМныЙ
1775989451
Знатная заруба должна состоятся. ))))
Император 1
1775992665
Это и объедкину понятно
Цугундeр
1775992843
Может и Позор Года..) Как ветер с залива подует.))
алдан2014
1775997325
Америку открыл,Саня,у тебя про Абаскаля лучше выходит
Главные новости
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
3
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
11
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
Все новости
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
2
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
11
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
2
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
1
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
13:42
10
В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы
13:19
3
Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову
13:08
2
Назван игрок, который, вероятно, покинет ЦСКА
12:58
4
Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»
12:49
3
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
12:41
3
Кордоба призвал изменить отношение к «Краснодару»
12:28
1
Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб
12:16
16
Абаскаль – об РПЛ: «Со «Спартаком» был 3-м, в более стабильном клубе возьму титул»
11:59
4
Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»
11:47
4
Стало известно, в какой клуб, скорее всего, перейдет Дзюба
11:32
12
Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака»
10:52
4
Экс-судья Федотов оценил решения Карасева в игре «Зенит» – «Краснодар»
10:39
9
Агент Тюкавина назвал испанский клуб, который подходит игроку больше, чем «Реал»
10:27
4
В «Локомотиве» сказали, кто официально обращался за покупкой Батракова
10:16
2
Все новости
18+
