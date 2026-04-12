В РПЛ сегодня будет «матч года», считает Мостовой

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».

– Можно ли назвать игру «Зенит» – «Краснодар» матчем за чемпионство?

– Я давно уже так называл. Матч года. Ясно, что в этом матче чемпионом никто не станет, другое дело, что в итоге многое будет зависеть от этой игры. Выиграет «Краснодар» – оторвется. Выиграет «Зенит» – вроде бы все останется. Сыграют вничью – все будут рады. Кстати, я думаю, что многие команды, которые внизу, будут болеть за ничью, чтобы потеряли по два очка.