В «Балтике» недовольны судейством: «Арбитр давал безнаказанно бить наших игроков»

Юрий Нагайцев, тренер «Балтики», высказался после матча 24-го тура чемпионата России по футболу против «Пари НН» (2:2).
Калининградцы недовольны судейством.
– С чем связываете травмы?
– Сами подумайте. Это все наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти.
– Это какая‑то перегрузка физическая?
– Нет, абсолютно никакой перегрузки нет, потому что мы работаем как обычно. Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно.
- Нижегородцев от поражения спас Свен Карич на 90+1 минуте.
- Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропускал встречу из-за дисквалификации и операции на ЖКТ.
- Калининградцы остались на четвертом месте. «Пари НН» отдалился от зоны прямого вылета.
Источник: «Матч ТВ»