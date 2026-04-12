Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Очередная боль»: «Балтика» – о матче с «Пари НН»

Сегодня, 00:47
4

Александр Строк, глава пресс-службы «Балтики», проанализировал матч 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:2).

  • Нижегородцев от поражения спас Свен Карич на 90+1 минуте.
  • Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропускал встречу из-за дисквалификации и операции на ЖКТ.
  • Калининградцы остались на четвертом месте. «Пари НН» отдалился от зоны прямого вылета.

«Очередная боль.

Как же сложно подбирать слова сейчас. А уже в какой раз в этом удивительном сезоне? Вновь отдаем победу, заработанную большой кровью, в самой концовке встречи

Первый пропущенный, по факту, привезли сами себе. Холодный душ на голову. Приходили в себя долго, пытаясь наладить игру. Могли сравнивать еще до перерыва – Петя классно исполнил штрафной, но не хватило совсем чуть-чуть. Наладили после перерыва. Чива исполнил шикарно, кажется, Медведев такого варианта просто не ожидал. И при всех свалившихся проблемах продолжали давить соперника.

Нижегородцы ожидаемо играли жестко, другого сегодня ожидать не могли. Но в моменте жестокость стала превращаться во что-то большее, что дополнительно сказалось на всех наших сегодняшних кадровых проблемах. Но все-таки мы сумели выйти вперед, заработав тот пенальти. Увы, но эта концовка и этот штрафной еще долго будут перед глазами… Такие удары, увы, не берутся.

Теперь о главном. На моей памяти такого еще не было – сразу четыре игрока были заменены по ходу матча не по игровым причинам. Сначала подвернувший голеностоп Брайан, далее Илья, у которого случилось недомогание. Элдар и Тентон, вышедшие в перерыве, потянули задние (у Йенне это случилось после жесткого контакта с оппонентом на поле). Удивительное совпадение, но в первом круге и Чива, и Тентон получили похожие по характеру повреждения на предыгровой тренировке… перед вылетом в Нижний Новгород.

А ведь еще мог быть и пятый замененный не по игровым моментам игрок – сколько наполучал в первом тайме Макс Петров? Но продолживший игру на уколах. И вытерпел, бонусом получив статуэтку лучшего игрока матча . Сейчас наш медштаб трудится в оперативном режиме. Ждем медицинское обследование, чтобы полностью собрать информацию о состоянии игроков и характере повреждений. Для этого нужно время. После обязательно обо всем расскажем.

В любом случае, даже при очередной потере очков мы остаемся близки к тройке. За шесть матчей до финала этого сезона. Понятное дело, что этот самый сезон поднял нашу планку ожиданий очень высоко, но важно при этом не терять почву под ногами. Поэтому поблагодарим парней за этот крайне сложный поединок», – написал Строк.

Источник: телеграм-канал Александра Строка
Россия. Премьер-лига Пари НН Балтика
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1775944335
Бодрячество.Придётся довольствоваться итоговым шестым местом.Хуже бы не было, если потери не остановятся.Как кадровые, так и очковые.Что значит-"такие не берутся"? А если "ленту отмотать на кадр назад" и обсудить, что привело к штрафному?
Ответить
FWSPM
1775949208
непоправимая боль в заднице это у газовых после Спартака))) а вы сумели сохранить очко)) на победу не наиграли так что нечего ныть
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 