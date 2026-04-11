Джиган высказался на тему Мбаппе и своей экс-жены, упомянув «каких-то петушар»

Рэпер Джиган отказался от своих слов насчет инцидента между Килианом Мбаппе и своей бывшей женой Оксаной Самойловой.
- Французский футболист задел плечом российскую блогершу на выходе из отеля в Париже.
- В России призвали отменить Мбаппе после инцидента с Самойловой.
- Оксана – экс-жена Джигана, которая осенью подала на развод.
– Вы комментировали ситуацию с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе...
– Никак не комментировал эту историю, отвечаю за базар. Какие-то петушары от моего имени написали. Но я вообще никак не комментировал.
– «Реал» не может выиграть уже три матча подряд.
– Это не по моей вине, пацаны, сорян.
Источник: «Спорт-Экспресс»