Семин заявил об ограниченности Соболева

11 апреля, 19:06
2

Бывший тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семин оценил весеннюю игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.

– Удивлены ли весенним рывком Александра Соболева, который забивает в каждом матче и во многом тянет за собой «Зенит»?

– Не сказал бы, что он «Зенит» тянет. Но забивает. Соболев – это такой игрок, что если забивает, то он фактор на поле. А если нет... Он же практически не участвует ни в комбинациях, ни в дриблинге, ни в оборонительных действиях. Завершение – его козырь, он обязан забивать, поскольку для этого и выходит на поле.

Пока он это делает – будет играть в стартовом составе. Как перестанет – так на его месте появится игрок, который делает передачи, обводит, бежит назад. Вот и все.

  • У форварда 5 голов в 8 матчах после зимней паузы.
  • В летне-осенней части сезона у него было 5 мячей в 23 играх.
  • «Зенит» летом 2024 года заплатил «Спартаку» за Соболева 10 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семин Юрий
Комментарии (2)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1775923787
РФС ПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА пора Семаку в старте заявлять меньше джон джонов и джон джон джонов, а больше бесчемоданных и Дельфина ⚽
Бумбраш
1775989675
Нырки даже не тренерует, всё грубо и чепорно
Все новости
Все новости
  • Читайте нас: 