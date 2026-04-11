Семин заявил об ограниченности Соболева

Бывший тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семин оценил весеннюю игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.

– Удивлены ли весенним рывком Александра Соболева, который забивает в каждом матче и во многом тянет за собой «Зенит»?

– Не сказал бы, что он «Зенит» тянет. Но забивает. Соболев – это такой игрок, что если забивает, то он фактор на поле. А если нет... Он же практически не участвует ни в комбинациях, ни в дриблинге, ни в оборонительных действиях. Завершение – его козырь, он обязан забивать, поскольку для этого и выходит на поле.

Пока он это делает – будет играть в стартовом составе. Как перестанет – так на его месте появится игрок, который делает передачи, обводит, бежит назад. Вот и все.