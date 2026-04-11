«Зенит» за последние годы больше всех страдает от ошибок судей

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров подсчитал судейские ошибки в последних пяти сезонах чемпионата России.

Оказалось, что больше всех от судейских ошибок страдает «Зенит». Это видно по приведенной изданием таблице.