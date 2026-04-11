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  • «Зенит» за последние годы больше всех страдает от ошибок судей

«Зенит» за последние годы больше всех страдает от ошибок судей

11 апреля, 19:03
58

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров подсчитал судейские ошибки в последних пяти сезонах чемпионата России.

Оказалось, что больше всех от судейских ошибок страдает «Зенит». Это видно по приведенной изданием таблице.

  • В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (58)
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Спартач80
1775924039
Тактика педикулёзных - врать каждый день и громко!
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АртурZaСМ
1775924822
Уваххаахах ржу не могу с этой статистики. Её небось составляли Дюков, Миллер, Аршавин, Быстров, Гена Орлов, Буланов и этот арбитр ЛаМпочкин...
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FWSPM
1775925334
видимо в этом сезоне в связи с тяжелой экономической ситуацией леха сэкономил...проплатил только за пенальти абонемент))))
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VVM1964
1775926271
Эту "новость" решили под разными соусами нам скармливать, причём весьма навязчиво, видимо опираясь на правило - чтобы человек поверил, ему надо регулярно вдалбливать информацию из всех утюгов (ну по принципу пропаганды) !)...
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ziborock
1775927197
19 в пользу Зенита за 5 лет....ХА-ХА-ХА-ХА Это одна ошибка за 5 туров ХА-ХА-ХА!!! На какой маразм не пойдешь ради того чтобы выгородить Газпромовских! Самим не смешно?! У Зенита есть такие игры где за игру судьи ошибаются в их пользу раз 7-8!
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nik55
1775927493
Бобров учись как зализывать у чердака
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Kosi4ek
1775931615
О НЕТ!!! как же "жаль" болотных!!! Судьи их заслуживают!!! На стадионах кричат ЗПРФ!!! Игроки позорят клуб!!! Болельщики у клуба большая часть неадекватные!!! Может расформировать это недоразумение питерское???
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Skull_Boy
1775931942
Да мы уже поняли на кого работает эта желтянка, и уже готовят оправдания за слитый чемпионат и кубок
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NewLife
1775933608
Зенит - Позор Российского Футбола !!! А шавки из его медийной обслуги - просто мерзость((
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life85
1775933779
Эта статистика для тупых!!! Напишите сколько ошибок повлияли на результат матчей!!!
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