«Спартак» – в лидерах РПЛ по судейской «помощи»

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров подсчитал судейские ошибки в этом сезоне чемпионата России по футболу.
Оказалось, что больше всего выгоды от судейских ошибок извлекло «Динамо». На втором месте идет московский «Спартак».
- В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».
