Белоус предсказал вмешательство посторонних факторов в чемпионскую гонку РПЛ

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мыслями о матче 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».

– Для кого поражение в этом матче будет более болезненным, на ваш взгляд?

– Конечно, для «Зенита»: они играют дома, они на одно очко отстают. Для них даже ничья – это не поражение, но, скажем так, не самый лучший результат. «Зениту» надо положить все возможности, чтобы одержать победу.

Для «Краснодара» ничья будет прекрасным результатом, а победа – просто грандиозным. Очень здорово выглядит клуб – пожалуй, одна из самых гармонично сбалансированных команд лиги.

– После этой игры остается еще шесть матчей до конца сезона – проигравшая команда сможет исправить положение?

– Возможности будут. Могут случиться и судейские скандалы, даже стимулирование третьих команд, которые будут играть против того же «Краснодара». Я знаю, что многие команды-лидеры это используют по возможности – не продают или покупают игры, а вот определенные премиальные дают, чтобы команды, которые не мотивированы, могли убиваться за хорошую денежку.