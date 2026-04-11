  • Белоус предсказал вмешательство посторонних факторов в чемпионскую гонку РПЛ

Белоус предсказал вмешательство посторонних факторов в чемпионскую гонку РПЛ

Сегодня, 20:29

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мыслями о матче 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».

– Для кого поражение в этом матче будет более болезненным, на ваш взгляд?

– Конечно, для «Зенита»: они играют дома, они на одно очко отстают. Для них даже ничья – это не поражение, но, скажем так, не самый лучший результат. «Зениту» надо положить все возможности, чтобы одержать победу.

Для «Краснодара» ничья будет прекрасным результатом, а победа – просто грандиозным. Очень здорово выглядит клуб – пожалуй, одна из самых гармонично сбалансированных команд лиги.

– После этой игры остается еще шесть матчей до конца сезона – проигравшая команда сможет исправить положение?

– Возможности будут. Могут случиться и судейские скандалы, даже стимулирование третьих команд, которые будут играть против того же «Краснодара». Я знаю, что многие команды-лидеры это используют по возможности – не продают или покупают игры, а вот определенные премиальные дают, чтобы команды, которые не мотивированы, могли убиваться за хорошую денежку.

  • «Зенит» примет «Краснодар» в воскресенье, 12 апреля, в 19:30 мск.
  • Команды занимают первые два места в таблице РПЛ – петербуржцы отстают на 1 очко.
  • «Краснодар» защищает титул. «Зенит» проводит 100-й сезон.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
