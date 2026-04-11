«Крылья Советов» в домашнем матче сыграли вничью с «Ахматом» в рамках 24 тура РПЛ, итоговый счет 2:2.

На 5-й минуте Рахманович получил мяч у линии штрафной и мощным ударом в нижний угол открыл счет в матче.

Уже на 10-й минуте Мелкадзе удачно сыграл на добивании после прострела с фланга и аккуратно отправил мяч в сетку, восстановив равновесие.

В конце первого тайма Касинтура уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме Чернов после подачи углового выиграл борьбу в воздухе и головой переправил мяч в ворота, сравняв счет.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!