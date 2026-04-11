Батракова сравнили с игроком из топ-3 «Золотого мяча»: «Примерно такого же калибра»

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк порассуждал о возможном трансфере полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

«Если учесть, что в «ПСЖ» играет русский футболист [Матвей Сафонов], то они явно следят за российским рынком. Плюс там играет украинец, значит, их ничего не тревожит.

Я верю, что парижане интересуются Батраковым. Надо уезжать, расти и прогрессировать. Если человеком интересуются топ-клубы и победители Лиги чемпионов, то надо соглашаться.

Готов ли Батраков, мы не знаем, так как нет международных матчей, но пробовать точно нужно. Он подходит парижской команде по стилю.

Там есть Витинья, который примерно такого же калибра, но более мастеровитый и со своими нюансами», – сказал Погребняк.