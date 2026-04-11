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«Зенит» – лидер сезона РПЛ по соотношению пенальти

11 апреля, 18:51
8

«Зенит» в этом сезоне чемпионата России по футболу извлекает наибольшую выгоду от назначения пенальти.

Именно у петербуржцев лучшее соотношение назначенных в свои и чужие ворота 11-метровых ударов. В их ворота назначили два удара, в чужие – 11. Разница – плюс девять.

  • В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».

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Источник: телеграм-канал Opta
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1775923164
Да нет не верю Зенит и пенальти, да нет все это вранье
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FWSPM
1775923182
Позорная команда нестолетних пенальтистов...и еще что то тявкают там про Спартак
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Цугундeр
1775923876
Мощная атака и зверская оборона! Вот что кроется в этих цифрах!)))
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Kosi4ek
1775931912
11 раз били левые пенальти но все равно Юбилейные страдают от ошибок судей!!!! Главный Цирк в России под названием ЗПРФ!!!
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MrSmit
1775935395
При этом статисты муллера утверждают что бзенит страдает в каждом сезоне от судейского произвола. Ахах
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