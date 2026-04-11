«Зенит» – лидер сезона РПЛ по соотношению пенальти

«Зенит» в этом сезоне чемпионата России по футболу извлекает наибольшую выгоду от назначения пенальти.

Именно у петербуржцев лучшее соотношение назначенных в свои и чужие ворота 11-метровых ударов. В их ворота назначили два удара, в чужие – 11. Разница – плюс девять.