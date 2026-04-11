«Зенит» – лидер сезона РПЛ по соотношению пенальти

«Зенит» в этом сезоне чемпионата России по футболу извлекает наибольшую выгоду от назначения пенальти.
Именно у петербуржцев лучшее соотношение назначенных в свои и чужие ворота 11-метровых ударов. В их ворота назначили два удара, в чужие – 11. Разница – плюс девять.
- В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».
Источник: телеграм-канал Opta