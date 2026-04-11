«Балтика» и «Пари НН» сыграли вничью в рамках 24 тура РПЛ, итоговый счет 2:2.

Сефас убежал в быструю контратаку после передачи партнера, легко оторвался от защитников и пробил точно между ног голкиперу «Балтики».

Во втором тайме Элдар Чивич сравнял счет точным ударом со штрафного.

На последних минутах встречи «Балтика» получила право на пенальти, и Максим Петров хладнокровно реализовал 11-метровый.

Карич забил со штрафного на 90+1 и спас свою команду от поражения.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!