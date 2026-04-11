РПЛ. «Балтика» не удержала победу над «Пари НН» (2:2)

«Балтика» и «Пари НН» сыграли вничью в 24-м туре чемпионата России по футболу. Команды обменялись двумя голами.
Нижегородцев от поражения спас Свен Карич на 90+1 минуте.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропускал встречу из-за дисквалификации и операции на ЖКТ.
Калининградцы остались на четвертом месте. «Пари НН» отдалился от зоны прямого вылета.
Россия. Премьер-лига. 24 тур
Балтика - Пари НН - 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Р. Сефас, 8; 1:1 - Э. Чивич, 48; 2:1 - М. Петров, 85 (с пенальти); 2:2 - С. Карич, 90+1.
