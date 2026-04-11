РПЛ. «Балтика» не удержала победу над «Пари НН» (2:2)

«Балтика» и «Пари НН» сыграли вничью в 24-м туре чемпионата России по футболу. Команды обменялись двумя голами.

Нижегородцев от поражения спас Свен Карич на 90+1 минуте.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропускал встречу из-за дисквалификации и операции на ЖКТ.

Калининградцы остались на четвертом месте. «Пари НН» отдалился от зоны прямого вылета.