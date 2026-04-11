«Балтика» лишилась лучшего бомбардира

Сегодня, 21:09
3

В эти минуты проходит матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Балтикой» и «Пари НН». В первом тайме у калининградцев травму получил нападающий Брайан Хиль.

Форвард сразу покинул поле, его заменили.

«По предварительной информации, ахилл у Хиля цел. Очень надеюсь, что так и есть», – написал по ситуации комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

  • Хиль – второй бомбардир сезона чемпионата России. У него 13 голов. Больше только у колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы (14).
  • «Балтика» рискует по итогам тура выпасть из лидирующей пятерки.
  • Калининградцы проводят первый сезон после возвращения из Первой лиги, которую выиграли в прошлом сезоне.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Хиль Брайан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1775932606
И Тентон тоже.И ещё двое заменены по травме.Кто играть будет?В "Краснодаре" гарантированный пролёт.
Ответить
Император 1
1775932670
Надеюсь, быстрее восстановится
Ответить
k611
1775934433
Потеря конечно
Ответить
