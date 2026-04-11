«Балтика» лишилась лучшего бомбардира

В эти минуты проходит матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Балтикой» и «Пари НН». В первом тайме у калининградцев травму получил нападающий Брайан Хиль.

Форвард сразу покинул поле, его заменили.

«По предварительной информации, ахилл у Хиля цел. Очень надеюсь, что так и есть», – написал по ситуации комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.