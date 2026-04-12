Ловчев дал ответственное обещание на фоне поступка Хайкина

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал решение вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина получить норвежское гражданство.

«Хайкин ведь не играл в нашей сборной, и он не какой-то особенный вратарь. Я только в «Спартаке» застал Маслаченко, Кавазашвили и Прохорова, который дважды был признан лучшим в стране. Потом были Дасаев и Черчесов. И что мне какой-то Хайкин из «Буде-Глимта»? Так себе.

Я никогда не поменяю гражданство. Я послевоенный ребенок. И видел, как 8 мая в Алабушево, где около станции электропоездов была палатка, в которой торговали винно-водочной продукцией, когда приходил мужчина с орденами и медалями на груди, вся очередь расступалась перед ним. Я никогда не поменяю гражданство, потому что я родился в знаменитой подмосковной деревне Крюково, откуда из могилы Неизвестного солдата взяли прах воинов и перенесли к Кремлевской стене.

Я воспитан по-другому, в отличии от этих ребят, которые меняют гражданство, я воспитан на тех эпизодах, о которых я только что сказал. А их воспитало что-то другое, и по большому счету, плохо воспитало. Для нашей сборной это вообще не потеря.

Почему великий Лев Яшин считается лучшим вратарем мира, в честь которого ФИФА награждает лучшего вратаря года? Еще и потому, что мальчишкой в военное время он работал на заводе и не спал ночами. И он не собирался ни в Норвегию, ни куда больше. Яшин знал, что он русский человек и доказывал всему миру, что СССР – это лучшая страна мира», – сказал Ловчев.