  • Ловчев дал ответственное обещание на фоне поступка Хайкина

Ловчев дал ответственное обещание на фоне поступка Хайкина

12 апреля, 11:58
17

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал решение вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина получить норвежское гражданство.

«Хайкин ведь не играл в нашей сборной, и он не какой-то особенный вратарь. Я только в «Спартаке» застал Маслаченко, Кавазашвили и Прохорова, который дважды был признан лучшим в стране. Потом были Дасаев и Черчесов. И что мне какой-то Хайкин из «Буде-Глимта»? Так себе.

Я никогда не поменяю гражданство. Я послевоенный ребенок. И видел, как 8 мая в Алабушево, где около станции электропоездов была палатка, в которой торговали винно-водочной продукцией, когда приходил мужчина с орденами и медалями на груди, вся очередь расступалась перед ним. Я никогда не поменяю гражданство, потому что я родился в знаменитой подмосковной деревне Крюково, откуда из могилы Неизвестного солдата взяли прах воинов и перенесли к Кремлевской стене.

Я воспитан по-другому, в отличии от этих ребят, которые меняют гражданство, я воспитан на тех эпизодах, о которых я только что сказал. А их воспитало что-то другое, и по большому счету, плохо воспитало. Для нашей сборной это вообще не потеря.

Почему великий Лев Яшин считается лучшим вратарем мира, в честь которого ФИФА награждает лучшего вратаря года? Еще и потому, что мальчишкой в военное время он работал на заводе и не спал ночами. И он не собирался ни в Норвегию, ни куда больше. Яшин знал, что он русский человек и доказывал всему миру, что СССР – это лучшая страна мира», – сказал Ловчев.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.

Хайкин пустил 5 в первом матче после получения норвежского гражданства 14
Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист» 8
Реакция Губерниева на норвежское гражданство Хайкина 2
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Хайкин Никита Ловчев Евгений
Дэнгил
1775986574
А кто такой этот хххкин,и почему столько времени уделяется этой фигурке?
Ответить
Бумбраш
1775988097
Так хийкин жиденок,в России не был...ну и куй на него..кто ему российское гражданство дал?
Ответить
Plyash
1775989758
Евгений Серафимович , Хайкин не поменял российское гражданство , а добавил к нему норвежское . Разницу чувствуешь , двоечник . У нас половина из ГД-юшников такие , ты не знал ? Вот выступит сб.Норвегии удачно , Хайкина будут вспоминать , да Россию великую прославлять . Не тебя . Так что брызгай слюной на СрачТВ вместе с Чердаками и Геничами , и не вякай .
Ответить
САДЫЧОК
1775990348
Ловчев этот тот тип, который конфликтовал с тренером и капитаном команды будучи липовой звездой и внёс смуту в ряды Спартака и по итогу отправил в Пердив! Ловчев ты хуже , чем люди , которые меняют гражданство и ничего в этом нет.Хайкин не поменял российское гражданство , а добавил к нему норвежское . А, Ты предатель клуба , болельщиков во благо своей шкуре.
Ответить
FFR
1775991081
Блин, оте**б*тесь от Хайкина, человек получил норвежское гражданство и думать не думает о России.
Ответить
Цугундeр
1775992746
Пафос удался. Не шучу. До слёз. Но причём здесь Хайкин- человек мира, который от безнадёги устроил свою судьбу Сам.? Только удачи ему .. И крупинка зависти..)
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1775994878
Чердак по сравнению с ним никто,этот лижет по крупному
Ответить
алдан2014
1775997055
Серафимыч..первый раз с тобой согласен. Даже вспомнилось: у деревни Крюкова шел стрелковый взвод ,у деревни Крюково умирает взвод. Что то напутал конечно. Кто знает поправьте
Ответить
Hector вернулся
1776022991
Евгений та он еврей! Успокойся уже!
Ответить
Hector вернулся
1776023174
Лучше расскажи куда пропал мини футбольный клуб Спартак Москва
Ответить
Главные новости
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
3
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
11
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
Все новости
Все новости
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
2
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
11
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
2
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
1
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
13:42
10
В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы
13:19
3
Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову
13:08
2
Назван игрок, который, вероятно, покинет ЦСКА
12:58
4
Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»
12:49
3
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
12:41
3
Кордоба призвал изменить отношение к «Краснодару»
12:28
1
Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб
12:16
16
Абаскаль – об РПЛ: «Со «Спартаком» был 3-м, в более стабильном клубе возьму титул»
11:59
4
Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»
11:47
4
Стало известно, в какой клуб, скорее всего, перейдет Дзюба
11:32
12
Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака»
10:52
4
Экс-судья Федотов оценил решения Карасева в игре «Зенит» – «Краснодар»
10:39
9
Агент Тюкавина назвал испанский клуб, который подходит игроку больше, чем «Реал»
10:27
4
В «Локомотиве» сказали, кто официально обращался за покупкой Батракова
10:16
2
