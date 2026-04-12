Губерниев предсказал исход матча «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 17:25
8

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».

«Я работаю на этой встрече в студии как единственный авторитетный футбольный обозреватель.

Предполагаю, что игра будет огненная. Над командами будет давлеть напряжение, поэтому, думаю, что разойдутся миром 1:1.

Все будет зависеть от лидеров клубов. Посмотрим, насколько они сумеют показать себя в этом матче. В таких играх определяется подлинная звездность и профессионализм футболиста», – сказал Губерниев.

  • Матч «Зенит»«Краснодар» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 52 очка. «Зенит» с 51 очком располагается на второй строчке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
Kosi4ek
Kosi4ek
Главное выпустить Дурана, чтоб он показал остальным игрокам как нужно играть в Великом и Могучем клубе Сенит!!!
Император 1
Император 1
Уверенная победа Зенита, думаю
Лицом_на_клаве
Лицом_на_клаве
Когда это биатлонист стал авторитетным футбольным обозревателем?
Иван Петров 1986
1776004383
Губошлеп оказывается единственный авторитетный футбольный обозреватель. Это он сам сказал.
val69
val69
Завязывал бы ты Губа с футболом... Лыжи, палки, вëсла -эт твоё...
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776004614
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА наверняка в старте Семак снова заявит джон джонов и джон джон джонов, а капитаном не будет Дельфин, тем не менее именно бесчемоданные могут сыграть с самоотдачей например ⚽
Foxitkuban
Foxitkuban
Ну слава Богу, в стране наконец появился "авторитетный футбольный обозреватель". Теперь заживём...
