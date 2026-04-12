Губерниев предсказал исход матча «Зенит» – «Краснодар»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».
«Я работаю на этой встрече в студии как единственный авторитетный футбольный обозреватель.
Предполагаю, что игра будет огненная. Над командами будет давлеть напряжение, поэтому, думаю, что разойдутся миром 1:1.
Все будет зависеть от лидеров клубов. Посмотрим, насколько они сумеют показать себя в этом матче. В таких играх определяется подлинная звездность и профессионализм футболиста», – сказал Губерниев.
- Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 52 очка. «Зенит» с 51 очком располагается на второй строчке.
Источник: «Спорт-Экспресс»