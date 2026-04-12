Губерниев предсказал исход матча «Зенит» – «Краснодар»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».

«Я работаю на этой встрече в студии как единственный авторитетный футбольный обозреватель.

Предполагаю, что игра будет огненная. Над командами будет давлеть напряжение, поэтому, думаю, что разойдутся миром 1:1.

Все будет зависеть от лидеров клубов. Посмотрим, насколько они сумеют показать себя в этом матче. В таких играх определяется подлинная звездность и профессионализм футболиста», – сказал Губерниев.