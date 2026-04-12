Быстров высмеял новичка «Зенита»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров в преддверии очного матча его бывших команд пошутил об игре зимнего новичка сине-бело-голубых Джона Дурана.

В последней игре против «Спартака» колумбийский нападающий пробежал меньше вратаря.

– Какой ваш прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»?

– Я, пожалуй, сегодня не буду делать никакого прогноза. По моему мнению, в предстоящем матче может произойти все что угодно. Мне кажется, что в этой встрече нет явного фаворита.

На мой взгляд, мы увидим хорошую игру только в том случае, если легионеры петербургского клуба захотят поиграть в футбол.

– Джон Кордоба является примером для легионеров петербургского клуба?

– Как уже говорил, повторюсь: Кордоба, в отличие от некоторых, как минимум бегает по футбольному полю! (смеется)

– За кого будете болеть в предстоящей встрече?

– А я не болельщик, а просто зритель. Мне хочется наслаждаться футболом, но пока не получается в таких играх.