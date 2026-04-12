Быстров высмеял новичка «Зенита»

Сегодня, 14:55
6

Экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров в преддверии очного матча его бывших команд пошутил об игре зимнего новичка сине-бело-голубых Джона Дурана.

В последней игре против «Спартака» колумбийский нападающий пробежал меньше вратаря.

– Какой ваш прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»?

– Я, пожалуй, сегодня не буду делать никакого прогноза. По моему мнению, в предстоящем матче может произойти все что угодно. Мне кажется, что в этой встрече нет явного фаворита.

На мой взгляд, мы увидим хорошую игру только в том случае, если легионеры петербургского клуба захотят поиграть в футбол.

Джон Кордоба является примером для легионеров петербургского клуба?

– Как уже говорил, повторюсь: Кордоба, в отличие от некоторых, как минимум бегает по футбольному полю! (смеется)

– За кого будете болеть в предстоящей встрече?

– А я не болельщик, а просто зритель. Мне хочется наслаждаться футболом, но пока не получается в таких играх.

  • «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
  • За два месяца нападающий забил 2 гола в 7 матчах – оба с пенальти.
  • «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.
  • Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Быстров Владимир Кордоба Джон Дуран Джон
волчарик
1775995742
Дуран самое бесполезное, хоть и временное, приобретение за последнее время. Сравнить можно только с Маркизио. -1 в составе.
Дубина
1775996002
Эта партия цыган дуранов ваще никакая! но не че летом трясти будут новых((( ЗПРФ...
NewLife
1775997188
Просто Дурана забыли предупредить, что за газпромовскую зарплату еще и бегать надо ))
evgevg13
1775997580
И где в тексте хоть что то от заголовка? А если брать источник «РБ Спорт», то заголовок Бомбы больше подходит к предыдущеё статье «РБ Спорт». Но для "экспертов" Бомбы это скорее всего совсем не важно.
