Быстров высмеял новичка «Зенита»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров в преддверии очного матча его бывших команд пошутил об игре зимнего новичка сине-бело-голубых Джона Дурана.
В последней игре против «Спартака» колумбийский нападающий пробежал меньше вратаря.
– Какой ваш прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»?
– Я, пожалуй, сегодня не буду делать никакого прогноза. По моему мнению, в предстоящем матче может произойти все что угодно. Мне кажется, что в этой встрече нет явного фаворита.
На мой взгляд, мы увидим хорошую игру только в том случае, если легионеры петербургского клуба захотят поиграть в футбол.
– Джон Кордоба является примером для легионеров петербургского клуба?
– Как уже говорил, повторюсь: Кордоба, в отличие от некоторых, как минимум бегает по футбольному полю! (смеется)
– За кого будете болеть в предстоящей встрече?
– А я не болельщик, а просто зритель. Мне хочется наслаждаться футболом, но пока не получается в таких играх.
- «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
- За два месяца нападающий забил 2 гола в 7 матчах – оба с пенальти.
- «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.
- Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».