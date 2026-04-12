Федотов разобрал пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дал оценку эпизоду с назначением пенальти в матче 24-го тура между ЦСКА и «Сочи».

Главный арбитр встречи Сергей Цыганок дал южанам 11-метровый за наступ Жоао Виктора на ногу Вячеславу Литвинову.

«Это фол по неосторожности со стороны Жоао Виктора. Ключевой момент в том, что он повлиял на игрока «Сочи», который пытался выпрыгнуть вверх.

Сам увидеть фол Цыганок не мог, так как мяч был вверху. Вмешался ВАР в лице Фролова, и решение поменяли. 11-метровый назначен верно», – резюмировал Федотов.