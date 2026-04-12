Агент Батракова ответил, приедут ли представители «ПСЖ» в Москву

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил об отсутствии конкретики в вопросе интереса к игроку со стороны «ПСЖ».
«Мне сложно сказать, прилетят или нет представители «ПСЖ» в Москву. Уже ни для кого не секрет, что существует интерес от некоторых больших клубов. Так или иначе информация в прессе появляется.
Говорить более предметно можно будет после того, как хотя бы будет непосредственное обращение в «Локомотив». Тогда уже можно будет сказать что-то более или менее уверенно.
На сегодняшний день информация подтверждает лишь то, что Алексей заслуживает внимания больших клубов», – сказал Кузьмичeв.
- Сообщалось, что «ПСЖ» запросил визу для российского хавбека.
- Батраков провeл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах этого сезона, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
- По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро. Дороже россиян нет.
Источник: «Чемпионат»