  • Агент Батракова ответил, приедут ли представители «ПСЖ» в Москву

Агент Батракова ответил, приедут ли представители «ПСЖ» в Москву

12 апреля, 13:50
1

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил об отсутствии конкретики в вопросе интереса к игроку со стороны «ПСЖ».

«Мне сложно сказать, прилетят или нет представители «ПСЖ» в Москву. Уже ни для кого не секрет, что существует интерес от некоторых больших клубов. Так или иначе информация в прессе появляется.

Говорить более предметно можно будет после того, как хотя бы будет непосредственное обращение в «Локомотив». Тогда уже можно будет сказать что-то более или менее уверенно.

На сегодняшний день информация подтверждает лишь то, что Алексей заслуживает внимания больших клубов», – сказал Кузьмичeв.

  • Сообщалось, что «ПСЖ» запросил визу для российского хавбека.
  • Батраков провeл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах этого сезона, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
  • По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро. Дороже россиян нет.

Комментарии (1)
Цугундeр
1775991775
) "Мне сложно сказать.." Дотрынделся Кузя, а за базар-то надо отвечать..)
