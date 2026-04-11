АПЛ. Салах помог «Ливерпулю» спокойно победить «Фулхэм» (2:0)

«Ливерпуль» в 32-м туре чемпионата Англии по футболу победил дома «Фулхэм». Один из голов забил египетский нападающий Мохамед Салах, который покинет команду летом.
Ливерпульцы занимают пятое место. «Фулхэм» занимает 11-ю строчку.
У «Ливерпуля» впереди ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Он состоится во вторник, 14 апреля.
Англия. Премьер-лига. 32 тур
Ливерпуль - Фулхэм - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Р. Нгумоха, 36; 2:0 - М. Салах, 40.
