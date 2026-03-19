Игрока «Галатасарая» унесли на носилках после удара рукой о рекламный щит

Вингер «Галатасарая» Ноа Ланг серьезно поранил большой палец правой руки в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

На 75-й минуте нидерландец врезался в рекламный щит у края поля. У него пошла кровь, он некоторое время лежал на газоне.

Медицинская бригада несколько минут оказывала игроку помощь, а затем унесла его на носилках. Ноа держал руки поднятыми. Вместо него на поле вышел Мауро Икарди. Трибуны на «Энфилде» аплодировали, провожая футболиста.

После игры Ланга доставили в больницу. Тренер «Галатасарая» сообщил, что футболиста прооперируют.