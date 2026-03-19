В сборной России отреагировали на попадание Сафонова в команду недели ЛЧ

Пресс-служба сборной России опубликовала пост по случаю дебютного включения вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в команду недели Лиги чемпионов.
- Воспитанник «Краснодара» помог парижанам разгромить «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.
- Российский вратарь совершил 9 сейвов.
- Он предотвратил 2,3 гола – лучший результат в истории ЛЧ для голкиперов из РФ.
- После его выноса Хвича Кварацхелия открыл счет в матче.
- Сафонов получил наивысшую оценку от Sofascore.
«Красавец Мотя», – говорится в публикации российской сборной.
- Сафонов провел 11-й подряд матч в стартовом составе «ПСЖ».
- Он беспрерывно играет с 28 января.
- Это второй сезон игрока сборной России во Франции. В первом Сафонов помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
- Всего на счету российского футболиста 13 сухих матчей из 32.
- В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Ливерпулем».
Источник: телеграм-канал сборной России