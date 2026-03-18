Кафанов одним словом описал игру Сафонова против «Челси»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал оценку перформансу Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «ПСЖ» (0:3).
- Российский вратарь совершил 9 сейвов.
- Он предотвратил 2,3 гола – лучший результат в истории ЛЧ для голкиперов из РФ.
- После его выноса Хвича Кварацхелия открыл счет в матче.
- Сафонов получил наивысшую оценку от Sofascore.
«Блестящий матч Сафонова. Других слов подобрать не могу. Было ощущение, что Матвей поймал кураж в этой игре, сделал много сейвов.
Нельзя не отметить голевую передачу на Хвичу Кварацхелию в случае с первым забитым мячом, который добавил уверенности французам в ответном выездном матче.
Сколько ни пытался «Челси» забить гол престижа, Матвей им этого не позволил. Свою работу он выполнил на отлично.
У специалистов и тренеров вратарей в Европе существует такая точка зрения: основной вратарь команды, которая на данный момент является лучшей в мире, автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты.
Если говорить об ожиданиях, то есть просто мечта, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а Матвей оставался основным вратарeм французской команды. И это огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире», – сказал Кафанов.
- Сафонов провел 11-й подряд матч в стартовом составе «ПСЖ».
- Он беспрерывно играет с 28 января.
- Это второй сезон игрока сборной России во Франции. В первом Сафонов помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
- Всего на его счету 13 сухих матчей из 32.
- В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится либо с турецким «Галатасараем», либо с английским «Ливерпулем».