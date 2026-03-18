Кафанов одним словом описал игру Сафонова против «Челси»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал оценку перформансу Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «ПСЖ» (0:3).

Российский вратарь совершил 9 сейвов.

Он предотвратил 2,3 гола – лучший результат в истории ЛЧ для голкиперов из РФ.

После его выноса Хвича Кварацхелия открыл счет в матче.

Сафонов получил наивысшую оценку от Sofascore.

«Блестящий матч Сафонова. Других слов подобрать не могу. Было ощущение, что Матвей поймал кураж в этой игре, сделал много сейвов.

Нельзя не отметить голевую передачу на Хвичу Кварацхелию в случае с первым забитым мячом, который добавил уверенности французам в ответном выездном матче.

Сколько ни пытался «Челси» забить гол престижа, Матвей им этого не позволил. Свою работу он выполнил на отлично.

У специалистов и тренеров вратарей в Европе существует такая точка зрения: основной вратарь команды, которая на данный момент является лучшей в мире, автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты.

Если говорить об ожиданиях, то есть просто мечта, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а Матвей оставался основным вратарeм французской команды. И это огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире», – сказал Кафанов.