Кафанов объяснил, почему Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, как Матвею Сафонову удалось выиграть конкуренцию за место в стартовом составе «ПСЖ».
«Сафонов стал первым номером, потому что он сильнее Шевалье. Француз начал сезон в стартовом составе, потому что его только купили. Сумма была в два раза больше, чем заплатили за Матвея.
Ушел Доннарумма. Раз Шевалье брали, то первым номером. Еще не прошло трех‑пяти туров, но я был уверен, что Матвей сильнее.
У Шевалье было очень много ошибок, а у Матвея их практически не было», – сказал Кафанов.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он отыграл в стартовом составе 12 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 33.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
Источник: «Матч ТВ»