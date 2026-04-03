Кафанов объяснил, почему Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, как Матвею Сафонову удалось выиграть конкуренцию за место в стартовом составе «ПСЖ».

«Сафонов стал первым номером, потому что он сильнее Шевалье. Француз начал сезон в стартовом составе, потому что его только купили. Сумма была в два раза больше, чем заплатили за Матвея.

Ушел Доннарумма. Раз Шевалье брали, то первым номером. Еще не прошло трех‑пяти туров, но я был уверен, что Матвей сильнее.

У Шевалье было очень много ошибок, а у Матвея их практически не было», – сказал Кафанов.