В сборной России объяснили, почему взяли в состав 5 вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал, как будет распределено игровое время голкиперов команды в марте.

«В расширенном списке было пять вратарей, потому что абсолютно все пятеро играют стабильно в своих клубах, начиная с августа. Очень сложно было отдать кому-то предпочтение.

В расчет брались и матчи, и статистика, которая говорит о том, что у них у всех примерно одинаковый высокий процент отражения ударов, игры ногами, сейвов. И какие бы мы цифры не смотрели, которые помогут определить в чем кто-то хуже или лучше, они говорят о том, что все эти вратари проводят один из лучших своих сезонов.

Это второй раз за пять лет работы в сборной, когда решили оставить пятерых вратарей в окончательном списке. И если в первом случае мы не знали, кто у нас первый номер, а кто второй, здесь наоборот – все пять вратарей соответствуют уровню сборной.

Распределять время хотели так, что два вратаря сыграют в первом матче в Краснодаре. Естественно, один из них это – Матвей в любом случае. Потому что это его город и его команда. Остальные трое должны будут уехать в Питер и готовиться к следующему матчу», – сказал Кафанов.