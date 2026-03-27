  • В сборной России объяснили, почему взяли в состав 5 вратарей

В сборной России объяснили, почему взяли в состав 5 вратарей

27 марта, 13:58
8

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал, как будет распределено игровое время голкиперов команды в марте.

«В расширенном списке было пять вратарей, потому что абсолютно все пятеро играют стабильно в своих клубах, начиная с августа. Очень сложно было отдать кому-то предпочтение.

В расчет брались и матчи, и статистика, которая говорит о том, что у них у всех примерно одинаковый высокий процент отражения ударов, игры ногами, сейвов. И какие бы мы цифры не смотрели, которые помогут определить в чем кто-то хуже или лучше, они говорят о том, что все эти вратари проводят один из лучших своих сезонов.

Это второй раз за пять лет работы в сборной, когда решили оставить пятерых вратарей в окончательном списке. И если в первом случае мы не знали, кто у нас первый номер, а кто второй, здесь наоборот – все пять вратарей соответствуют уровню сборной.

Распределять время хотели так, что два вратаря сыграют в первом матче в Краснодаре. Естественно, один из них это – Матвей в любом случае. Потому что это его город и его команда. Остальные трое должны будут уехать в Питер и готовиться к следующему матчу», – сказал Кафанов.

Товарищеские матчи. Сборные ПСЖ Никарагуа Россия Мали Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1774610290
когда уже этого старого козла попрут из сборной
Ответить
СильныйМозг
1774611417
Взяли 5 вратарей, потому что дальше считать не умеют.
Ответить
Cleaner
1774611426
В сборной России взяли в состав 5 вратарей потому, что там "тренером" ВАЛЕРА! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Айболид
1774613070
Всех пятырых в рамку и тогда нам "сандинисты" точно не забьют .
Ответить
...уефан
1774613895
...хотели десятерых взять, но РФС шибко заругался и сошлись на пятерых, не нашим, не вашим...
Ответить
subbotaspartak
1774620057
"Чем больше сдадим, тем лучше" - Хмырь "Джентельмены удачи"
Ответить
val69
1774623444
Да, все давно всё поняли... И про 5 вратарей, и про 40 полевых.. С Карпушей плотно работают агенты всех этих суперсборников, дабы повысить их трансферную стоимость... А, Карпуша чë... Рубит капустку и подсчитывает будущие процентики...
Ответить
