  • Карпину поставили двойку за поведение в перерыве матча с Никарагуа

Карпину поставили двойку за поведение в перерыве матча с Никарагуа

31 марта, 11:10
1

Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов высказался о ролике в соцсетях сборной России с главным тренером команды Валерием Карпиным.

На нем запечатлено, как специалист в нецензурной форме общается с подопечными в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

«Карпин не прав. Нельзя было это делать и выпускать. Двойка ему и SMM сборной, кто опубликовал это видео. Это даже не то, что некультурно, это неправильно и непедагогично.

Во-первых, тренер – педагог. И чему он научит, если он постоянно матом разговаривает. По науке даже известно, что тот, кто разговаривает матом, пользы и развития не несeт. Только стресс повышается у слушающих, а Карпин, наоборот, выговорился. Может, себя он огородил, но не футболистов.

Мы не доросли ещe до тренера, который будет себя вести культурно и спокойно доносить информацию до игроков. Общество пока не доросло.

Митрюшкин рассказывает о какой-то огромной харизме Карпина. Харизма в чeм? Почему эта харизма не помогла в первом тайме с Никарагуа. Митрюшкина диалоги Карпина полностью устраивают. А человек стал капитаном в «Локомотиве», где собраны почти одни россияне. Видимо, их устраивает, что с ними матом общаются», – сказал Попов.

  • В перерыве игры при счете 2:1 в пользу команды РФ Карпин сказал: ««Я думаю, что вы, *** (блин), не ожидали, что они будут так вас *** (бить). Стало для нас неожиданностью, *** (блин). Что втыкаются, *** (блин). *** (бьют), *** (блин). Агрессивно, *** (блин). Времени они не дают, *** (блин). Даже Никарагуа! С фолами, без фолов – не важно, это уже другой вопрос. Все, давайте, *** (блин) – еще 45 минут! Только сразу, с первой минуты, *** (блин), *** надо!»
  • Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.

Товарищеские матчи. Сборные Локомотив Никарагуа Россия Попов Алексей Митрюшкин Антон Карпин Валерий
Комментарии (1)
АЛЕКС 58
1774948625
Сегодня не только маты будут но и рукоприкладство
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
