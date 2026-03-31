Карпину поставили двойку за поведение в перерыве матча с Никарагуа

Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов высказался о ролике в соцсетях сборной России с главным тренером команды Валерием Карпиным.

На нем запечатлено, как специалист в нецензурной форме общается с подопечными в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

«Карпин не прав. Нельзя было это делать и выпускать. Двойка ему и SMM сборной, кто опубликовал это видео. Это даже не то, что некультурно, это неправильно и непедагогично.

Во-первых, тренер – педагог. И чему он научит, если он постоянно матом разговаривает. По науке даже известно, что тот, кто разговаривает матом, пользы и развития не несeт. Только стресс повышается у слушающих, а Карпин, наоборот, выговорился. Может, себя он огородил, но не футболистов.

Мы не доросли ещe до тренера, который будет себя вести культурно и спокойно доносить информацию до игроков. Общество пока не доросло.

Митрюшкин рассказывает о какой-то огромной харизме Карпина. Харизма в чeм? Почему эта харизма не помогла в первом тайме с Никарагуа. Митрюшкина диалоги Карпина полностью устраивают. А человек стал капитаном в «Локомотиве», где собраны почти одни россияне. Видимо, их устраивает, что с ними матом общаются», – сказал Попов.