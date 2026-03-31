Экс-игрок сборной России – о матче с Мали: «Ничего фешенебельного мы не увидим»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем матче национальной команды с Мали.

«Сборная Мали – хорошая команда, но потеря ключевых игроков заметно скажется на их игре. Нашим футболистам нужно выходить на поле и побеждать ради болельщиков. Когда нет серьезного давления, надо играть на кураже. И учесть, что наша сборная сильнее соперника, поэтому должно получаться многое – прежде всего по самоотдаче и желанию порадовать зрителей.

Я понимаю, что игрокам уже немного приелись товарищеские матчи, все ждут официальных игр. Ничего фешенебельного мы не увидим, но очень хочется, чтобы наши парни получили удовольствие от футбола», – сказал Семшов.