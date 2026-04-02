Аршавин – о фразе «Ваши ожидания – ваши проблемы»: «Я бы и сейчас это сказал»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин вспомнил о конфликте с болельщиком после невыхода из группы на Евро-2012.
Тогда он произнес знаменитую фразу: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы».
– Эту фразу вам припоминают до сих пор.
– Может быть, она и помешала, но это не отменяет того, что я это сказал этому человеку.
Я бы и сейчас так сказал, если бы он так же себя вел, как там. Ну, он предъявлял: «Вы не можете играть, вы охренели», – и так далее.
– Это было как-то показушно?
– Естественно.
– Вам было тяжело после той истории? Тогда, кажется, в стране был момент пика ненависти к вам как к футболисту.
– Получается, я же год был в Англии. Меня больше расстраивало, что я перестал вызываться в сборную.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
- В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
Источник: ютуб-канал Fonbet