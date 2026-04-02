Аршавин – о фразе «Ваши ожидания – ваши проблемы»: «Я бы и сейчас это сказал»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин вспомнил о конфликте с болельщиком после невыхода из группы на Евро-2012.

Тогда он произнес знаменитую фразу: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы».

– Эту фразу вам припоминают до сих пор.

– Может быть, она и помешала, но это не отменяет того, что я это сказал этому человеку.

Я бы и сейчас так сказал, если бы он так же себя вел, как там. Ну, он предъявлял: «Вы не можете играть, вы охренели», – и так далее.

– Это было как-то показушно?

– Естественно.

– Вам было тяжело после той истории? Тогда, кажется, в стране был момент пика ненависти к вам как к футболисту.

– Получается, я же год был в Англии. Меня больше расстраивало, что я перестал вызываться в сборную.