Зенит - Спартак РПЛ
  • Аршавин – о фразе «Ваши ожидания – ваши проблемы»: «Я бы и сейчас это сказал»

Аршавин – о фразе «Ваши ожидания – ваши проблемы»: «Я бы и сейчас это сказал»

2 апреля, 15:19
13

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин вспомнил о конфликте с болельщиком после невыхода из группы на Евро-2012.

Тогда он произнес знаменитую фразу: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы».

– Эту фразу вам припоминают до сих пор.

– Может быть, она и помешала, но это не отменяет того, что я это сказал этому человеку.

Я бы и сейчас так сказал, если бы он так же себя вел, как там. Ну, он предъявлял: «Вы не можете играть, вы охренели», – и так далее.

– Это было как-то показушно?

– Естественно.

– Вам было тяжело после той истории? Тогда, кажется, в стране был момент пика ненависти к вам как к футболисту.

– Получается, я же год был в Англии. Меня больше расстраивало, что я перестал вызываться в сборную.

  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
  • Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
  • Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
  • В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.

Источник: ютуб-канал Fonbet
Good_win_ФКСМ
1775132792
писклявое ..овно можно и сейчас охарактеризовать одной фразой: недалекое зажравшееся быдло
Дубина
1775135485
Такие дебилы только с питера! Люди приезжали болели а это чудо от так от!! ГГовно редкое)))
Бумбраш
1775135594
То что тебя растраивало-это твои проблемы.центр тяжести надо выше держать)
Argon
1775142254
Наказать Аршавина за дискредитацию чувств верующих и отправить исправляться на СВО.
Cleaner
1775142684
От тебя, ЧИПСОЕДА, никто других слов и не ожидает.(((
mutabor0992
1775155437
Сейчас время другое...Все нервные и вспыльчивые(может после covid).Может по шапке так прилететь...Что будешь улыбаться и слюни пускать.
