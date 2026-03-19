Компани отреагировал на выход «Баварии» на «Реал» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:1).
В 1/4 финала мюнхенцы встретятся с «Реалом».
[О матче]. Я горжусь ребятами: их игрой, голами, энергией на поле. Это не гарантировано при таком преимуществе после первого матча. В целом, это был позитивный день для клуба.
[О дебюте Офли и Павича]. Молодым игрокам непросто получить игровое время в «Баварии». Надеюсь, они насладятся этими моментами. Эти ребята тренировались с нами некоторое время, и в какой-то момент придет их час.
[О выходе на «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов]. Для обоих клубов все очень важно. Неважно, кто сейчас сильнее. История обоих клубов, талант игроков на поле – вот что делает этот матч особенным.
Мы ожидаем абсолютно топовый матч. Надеюсь, даже нейтральные зрители получат от него удовольствие. И, конечно же, в итоге мы хотим победить и пройти дальше», – сказал Компани.
- Голы в ответном матче с «Аталантой» у «Баварии» забили Гарри Кейн на 25-й с пенальти и 54-й минутах, Леннарт Карл на 56-й и Луис Диас на 70-й. У итальянского клуба отличился Лазар Самарджич на 86-й.
- В первом матче «Бавария» победила со счетом 6:1.