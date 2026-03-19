Компани отреагировал на выход «Баварии» на «Реал» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:1).

В 1/4 финала мюнхенцы встретятся с «Реалом».

[О матче]. Я горжусь ребятами: их игрой, голами, энергией на поле. Это не гарантировано при таком преимуществе после первого матча. В целом, это был позитивный день для клуба.

[О дебюте Офли и Павича]. Молодым игрокам непросто получить игровое время в «Баварии». Надеюсь, они насладятся этими моментами. Эти ребята тренировались с нами некоторое время, и в какой-то момент придет их час.

[О выходе на «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов]. Для обоих клубов все очень важно. Неважно, кто сейчас сильнее. История обоих клубов, талант игроков на поле – вот что делает этот матч особенным.

Мы ожидаем абсолютно топовый матч. Надеюсь, даже нейтральные зрители получат от него удовольствие. И, конечно же, в итоге мы хотим победить и пройти дальше», – сказал Компани.