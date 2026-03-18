Левандовски установил три рекорда ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски дважды забил «Ньюкаслу» (7:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Польский футболист установил сразу три рекорда главного еврокубка, отличившись в 37 лет и 209 дней.

Opta и Squawka зафиксировали следующие достижения Левандовского:

самый возрастной автор дубля в матче ЛЧ (превзошел Филиппо Индзаги);

самый возрастной автор гола в плей-офф ЛЧ (превзошел Райана Гиггза);

первый игрок, забивший в ЛЧ 41 разным командам (превзошел Лионеля Месси).

Стоит отметить, что Ференц Пушкаш в 1965 году делал дубль в составе «Реала» в 38-летнем возрасте, однако это было еще в Кубке европейских чемпионов.