Хвича сделал комплимент Сафонову

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия похвалил одноклубника Матвея Сафонова после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).

Российский вратарь совершил 9 сейвов.

Он предотвратил 2,3 гола – лучший результат в истории ЛЧ для голкиперов из РФ.

После его выноса Хвича открыл счет в матче.

Сафонов получил наивысшую оценку от Sofascore.

«Он был великолепен. Даже когда мне вручали приз лучшему игроку матча, я не думал об этом, потому что он провел отличный матч и сделал множество сейвов.

Он провел отличную игру. Мы счастливы, что он с нами», – сказал Хвича.