Хвича сделал комплимент Сафонову

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия похвалил одноклубника Матвея Сафонова после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).
- Российский вратарь совершил 9 сейвов.
- Он предотвратил 2,3 гола – лучший результат в истории ЛЧ для голкиперов из РФ.
- После его выноса Хвича открыл счет в матче.
- Сафонов получил наивысшую оценку от Sofascore.
«Он был великолепен. Даже когда мне вручали приз лучшему игроку матча, я не думал об этом, потому что он провел отличный матч и сделал множество сейвов.
Он провел отличную игру. Мы счастливы, что он с нами», – сказал Хвича.
- Сафонов провел 11-й подряд матч в стартовом составе «ПСЖ».
- Он беспрерывно играет с 28 января.
- Это второй сезон игрока сборной России во Франции. В первом Сафонов помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
- Всего на его счету 13 сухих матчей из 32.
- В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится либо с турецким «Галатасараем», либо с английским «Ливерпулем».
