Семшов назвал единственного хорошего игрока «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов оценил выступление команды весной.

«В последних турах у меня складывается впечатление, что «Зенит» – команда одного футболиста, Вендела. Бразилец показывает футбол хорошего европейского качества, плюс есть стабильность и лидерские качества.

На мой взгляд, с таким составом «Зенит» не должен испытывать никаких проблем с командами второй восьмерки (а они были), а с лидерами должны играть с преимуществом. Но играют очень натужно – и без моментов, что самое удивительное при такой атакующей линии.

Почему не создают моменты, не обостряют? Идет перекатывание мяча, без обострений – мало риска, мало желания взять на себя ответственность. Команда играет в силу своего состава только фрагментарно, таймами, не целым матчем.

Смотришь на состав – игроки сборной России, игроки основного состава сборной Бразилии, Колумбии. И в итоге смотрим на результат в России – нет ни одного титула пока в этом году.

У меня впечатление, что состав не сильно хочет выжимать из себя максимум, не проявляет никто лидерских качеств, за исключением Вендела», – сказал Семшов.