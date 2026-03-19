Лига чемпионов. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Атлетико», но вылетел из турнира

«Тоттенхэм» завершил выступление в Лиге чемпионов-2025/26 домашней победой над «Атлетико».

После гостевого поражения 2:5 лондонцы на своем поле выиграли со счетом 3:2, уступив 5:7 по сумме двух встреч.

Хави Симонс оформил дубль, в том числе забил победный гол с пенальти на 90-й минуте. Также у «Тоттенхэма» отличился Рандаль Коло Муани.

В составе мадридцев Хулиан Альварес забил сам и ассистировал на Давида Ганцко.

«Атлетико» в 1/4 финала ЛЧ встретится с «Барселоной», которая ранее выбила из турнира «Ньюкасл».