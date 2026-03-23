Определился 1-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

Лидер чемпионата Испании «Барселона» гарантировала себе участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Это стало известно после гостевого поражения «Бетиса» от «Атлетика» (1:2) в матче 29-го тура Примеры.
От Испании в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона на данный момент выходит не менее 4 команд.
«Барселона» лидирует в турнире с 73 очками после 29 туров. Она уже не опустится в Ла Лиге ниже 4-го места. Идущий на 5-м месте «Бетис» с 44 очками, как и клубы, расположенные ниже, уже не имеет шансов догнать «блауграну» за оставшиеся 7 туров.
- Напрямую в общий этап Лиги чемпионов-2026/27 попадут 29 команд: по 4 клуба от Англии, Италии, Испании и Германии, 3 – от Франции, 2 – от Нидерландов, по 1 – от Португалии, Бельгии, Чехии и Турции, также по 1 дополнительной путевке получат две страны, набравшие больше всех очков в таблицу коэффициентов УЕФА в текущем сезоне, еще по 1 месту достанется победителям Лиги чемпионов и Лиги Европы этого сезона.
- 7 мест в общем этапе следующего розыгрыша ЛЧ будет разыграно через квалификацию.
