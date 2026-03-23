Определился 1-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

Лидер чемпионата Испании «Барселона» гарантировала себе участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Это стало известно после гостевого поражения «Бетиса» от «Атлетика» (1:2) в матче 29-го тура Примеры.

От Испании в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона на данный момент выходит не менее 4 команд.

«Барселона» лидирует в турнире с 73 очками после 29 туров. Она уже не опустится в Ла Лиге ниже 4-го места. Идущий на 5-м месте «Бетис» с 44 очками, как и клубы, расположенные ниже, уже не имеет шансов догнать «блауграну» за оставшиеся 7 туров.