Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Примеры

Французское издание L’Equipe раскрыло размер месячных окладов игроков и тренеров из чемпионата Испании.
Среди футболистов лидерство делят две главных звезды «Реала».
- 1-2. Килиан Мбаппе / Винисиус Жуниор (оба – «Реал») – 2,67 млн евро в месяц до уплаты налогов;
- 3. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро;
- 4. Роберт Левандовски («Барселона») – 1,73 млн евро;
- 5-6. Джуд Беллингем («Реал») / Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.
Среди тренеров первое место занимает Диего Симеоне из «Атлетико».
- Диего Симеоне («Атлетико») – 2,17 млн евро в месяц до уплаты налогов;
- Ханс-Дитер Флик («Барселона») – 910 тысяч евро;
- Альваро Арбелоа («Реал») – 580 тысяч евро.
Источник: L’Equipe