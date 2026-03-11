Стало известно о решении Ротенберга по вингеру молодежной сборной России

«Рубин» за пару дней до закрытия трансферного окна пытался взять в аренду с опцией выкупа у «Локомотива» вингера Никиту Салтыкова.

Спортивный директор казанцев Константин Дзюба на слова обратился с этим пердложением в московский клуб. При этом «Рубин» был готов взять на себя зарплату игрока в размере 3 миллионов рублей в месяц.

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг отказался обсуждать такой вариант развития событий, поскольку игрок хорошо проявил себя на сборах и будет играть за московскую команду.

После возобновления сезона Салтыков не попаал в заявку красно-зеленых на 2 матча РПЛ, а в игре FONBET Кубка России остался в запасе.