Стало известно о решении Ротенберга по вингеру молодежной сборной России

«Рубин» за пару дней до закрытия трансферного окна пытался взять в аренду с опцией выкупа у «Локомотива» вингера Никиту Салтыкова.
Спортивный директор казанцев Константин Дзюба на слова обратился с этим пердложением в московский клуб. При этом «Рубин» был готов взять на себя зарплату игрока в размере 3 миллионов рублей в месяц.
Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг отказался обсуждать такой вариант развития событий, поскольку игрок хорошо проявил себя на сборах и будет играть за московскую команду.
После возобновления сезона Салтыков не попаал в заявку красно-зеленых на 2 матча РПЛ, а в игре FONBET Кубка России остался в запасе.
- 21-летний Салтыков в этом сезоне провел 10 матчей за «Локомотив».
- В молодежной сборной России на его счету 9 игр, 2 гола и 3 ассиста.
- В 2023 году Салтыков провел 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта и отметился 1 ассистом.
- Срок его контракта с «Локомотивом» рассчитан до 31 января 2028 года.