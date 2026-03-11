Расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте

РФС объявил расширенный состав сборной России на сбор в марте.
В него вошли 40 футболистов.
Вратари. Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»).
Защитники. Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелeхин (оба – «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев (все – «Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Максим Осипенко («Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).
Полузащитники. Артeм Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Александр Руденко (все – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).
Нападающие. Константин Тюкавин, Иван Сергеев (оба – «Динамо»), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).
- Россия сыграет с Никарагуа в Краснодаре 27 марта и с Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.