  Расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте

Расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте

11 марта, 11:16
15

РФС объявил расширенный состав сборной России на сбор в марте.

В него вошли 40 футболистов.

Вратари. Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»).

Защитники. Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелeхин (оба – «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев (все – «Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Максим Осипенко («Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники. Артeм Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Александр Руденко (все – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие. Константин Тюкавин, Иван Сергеев (оба – «Динамо»), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

  • Россия сыграет с Никарагуа в Краснодаре 27 марта и с Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Россия
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773217809
РФСПРФ а где джон джоны и джон джоны джоны ? ⚽️
Галина Бронемясова
1773217951
ну состав - и состав. даже изучать лень.
Persona_non_Grata
1773218620
Оййй! - а куда же Максименко то делся?!)))...
boris63
1773220904
Армейцев нельзя отпускать в сборную, опять приедут в команду никакущие.
...уефан
1773221581
...в общем, всё кто с паспортом, "строиться, в колонну по трое!"...
шахта Заполярная
1773222123
А почему нет плохого мальчика забившего гол Оренбургу, куда смотрит руководство
"supermax"
1773224326
Собрались халявщики... Никакого интереса... Какой вообще прикол этим людям играть за сборную страны, зная, что они скорее всего так и не доиграют до момента возвращения к международным соревнованиям... Многие, если не все, уйдут уже на пенсию .... Ну хотя за бабки то можно сейчас мячик погонять
Красногвардейчик
1773224645
Уверен, Дивеев и Глушенков не поедут на сборы, травмы им придумают
aurora5858
1773239820
Литвинов,Денисов,Умяров,Дмитриев,Захарян за какие заслуги?Карпин точно выбирал их сам?
Виктор Урал09
1773288158
Ну посмотрев состав, становится ясно,хорошо, что мы не играем в официальных турнирах-иначе бы,особенно с сильными соперниками, пздц нам пришёл! Лучше с папуасами да всякими сомалийсками пиратами, да ополченцами из Йемена, чтобы не опозориться!
