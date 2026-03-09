Бубнов указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал забитый мяч форварда «Зенита» Александра Соболева в ворота «Оренбурга» в 20-м туре РПЛ.

Соболев открыл счет на 11-й минуте.

Он забил во втором матче подряд.

«Зенит» в итоге проиграл «Оренбургу» – 1:2.

«То, что Соболев забил, и так, казалось бы, легко очень забил, один оказался перед воротами, но там защитник ни в чeм не виноват, когда при повторе показывали, он совершенно правильно занимал позицию, но в последний момент, когда пошла передача, Соболев его толкнул в спину, и в результате он пролетел мимо мяча, а Соболев как раз оказался один на удобной позиции и легко забил, потому что оказался позади защитника совершенно свободно.

Но если бы я был судья… Я в таких ситуациях, у меня на поле было, когда я как защитник правильно занимал позицию, но нападающий в спину толкал, причeм не надо обязательно сильно толкать, там достаточно лeгкого движения, чтобы чуть-чуть там проскочил вперeд защитник.

И самое главное, защитник не может выпрыгнуть, потому что, когда тебя толкают в спину, тебе приходится делать как минимум шаг вперeд и ты не можешь оттолкнуться. Это хорошо было видно при повторе на ВАР.

Но ВАР не позвал судью. С игры тяжело это было увидеть. Поэтому претензии здесь в большей степени к ВАР, чем к судье», – сказал Бубнов в своем телеграм-канале.