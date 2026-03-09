Введите ваш ник на сайте
Бубнов указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита»

Сегодня, 13:26
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал забитый мяч форварда «Зенита» Александра Соболева в ворота «Оренбурга» в 20-м туре РПЛ.

  • Соболев открыл счет на 11-й минуте.
  • Он забил во втором матче подряд.
  • «Зенит» в итоге проиграл «Оренбургу» – 1:2.

«То, что Соболев забил, и так, казалось бы, легко очень забил, один оказался перед воротами, но там защитник ни в чeм не виноват, когда при повторе показывали, он совершенно правильно занимал позицию, но в последний момент, когда пошла передача, Соболев его толкнул в спину, и в результате он пролетел мимо мяча, а Соболев как раз оказался один на удобной позиции и легко забил, потому что оказался позади защитника совершенно свободно.

Но если бы я был судья… Я в таких ситуациях, у меня на поле было, когда я как защитник правильно занимал позицию, но нападающий в спину толкал, причeм не надо обязательно сильно толкать, там достаточно лeгкого движения, чтобы чуть-чуть там проскочил вперeд защитник.

И самое главное, защитник не может выпрыгнуть, потому что, когда тебя толкают в спину, тебе приходится делать как минимум шаг вперeд и ты не можешь оттолкнуться. Это хорошо было видно при повторе на ВАР.

Но ВАР не позвал судью. С игры тяжело это было увидеть. Поэтому претензии здесь в большей степени к ВАР, чем к судье», – сказал Бубнов в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Александра Бубнова
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Соболев Александр Бубнов Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1773052227
У газовых всегда и все голы правильные((
Ответить
NewLife
1773052254
Я на повторе толчков Соболя не вижу.
Ответить
DMитрий
1773052407
У Бубна совсем катушки сгорели! В любом матче столько руками толкотни в штрафной с обоих сторон, что если на такое обращать внимание, то можно игру сразу не начинать. Смотрят уже на откровенные "борцовские приёмы".
Ответить
Император Бомжей
1773053333
Ну хз, фола я тут не вижу)) А знаете почему Бубнов так говорит, так за день до игры, он уверял, что Соболев 3 игрок в нападении у Зенита, поспорил с Геничем, а теперь отмазы лепит старый )))
Ответить
Fju-2
1773053840
Генич, верни тысячу Бубнову!)
Ответить
СильныйМозг
1773054219
Я, вчера, слишком много тостов за болельщиков спартака сказал. Голова кружится.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773055881
Совсем плох с головой Бубен стал. Гыгыгы
Ответить
