Агент Кисляка прилетел в европейскую страну для переговоров с топ-клубами

Стало известно, в какой из топ-5 лиг Европы может продолжить карьеру полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.
Агент 20-летнего футболиста Александр Маньяков прилетел в Италию для переговоров с топ-клубами Серии А. У него запланировано несколько встреч.
- Кисляк – воспитанник ЦСКА
- За главную команду армейцев он провел 72 матча, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.
- В этом сезоне хавбек оформил 5+7 в 30 играх.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
Источник: Metaratings