Агент Кисляка прилетел в европейскую страну для переговоров с топ-клубами

Стало известно, в какой из топ-5 лиг Европы может продолжить карьеру полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

Агент 20-летнего футболиста Александр Маньяков прилетел в Италию для переговоров с топ-клубами Серии А. У него запланировано несколько встреч.