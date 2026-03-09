Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Кисляка прилетел в европейскую страну для переговоров с топ-клубами

Агент Кисляка прилетел в европейскую страну для переговоров с топ-клубами

Сегодня, 14:24
9

Стало известно, в какой из топ-5 лиг Европы может продолжить карьеру полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

Агент 20-летнего футболиста Александр Маньяков прилетел в Италию для переговоров с топ-клубами Серии А. У него запланировано несколько встреч.

  • Кисляк – воспитанник ЦСКА
  • За главную команду армейцев он провел 72 матча, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.
  • В этом сезоне хавбек оформил 5+7 в 30 играх.
  • Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

Еще по теме:
Кисляк сравнил ЦСКА с Джоковичем после 1:4 от «Динамо»
Журавель дал совет Батракову и Кисляку перед потенциальным трансфером в АПЛ
Кисляк жестко прошелся по «Краснодару»: «Это не футбол» 13
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Кисляк Матвей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fju-2
1773057068
Жаль конечно, что пока с бразильскими клубами не срослось.
Ответить
СильныйМозг
1773057433
Не могу понять родителей, которые пытаются отправить своих детей за бугор. Хорошо, там, где нас нет. Е*нутые!!!! Где родился, там и пригодился!!!!!
Ответить
Интерес
1773061201
Ну да, тут уже "миссия неисполнима".Ну а там ему-каюк, гарантировано.
Ответить
Cleaner
1773062929
В Эстонию???...)))
Ответить
Иван Петров 1986
1773068212
Точно, или в интер или в ювентус.
Ответить
Главные новости
Бубнов проанализировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
22:48
Дзюба заявил о возвращении в «Спартак»
22:36
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
22:22
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
21:55
1
Гендиректор «Спартака» двумя словами описал игру с «Акроном»
21:43
1
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Абрамович пригрозил судом британским властям
20:46
5
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Все новости
Все новости
Тренер «Акрона» Тедеев высказался о поражении от «Спартака»
22:10
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
«Локомотив» проводит второй по результативности сезон в чемпионате России
21:10
Обзор матча «Спартак» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
21:03
1
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Видео«Спартак» забил «Акрону» три гола за полтайма
20:08
2
Черчесов объяснил, почему «Ахмат» упустил победу над «Локомотивом»
19:53
1
Видео«Спартак» пропустил от «Акрона»
19:31
3
Галактионов раскрыл, как ему удалось перевернуть ход матча «Локомотив» – «Ахмат»
19:25
4
ВидеоСын Семака провел дебютный боксерский бой в Шотландии
18:57
9
Гусев – о Мостовом в штабе «Динамо»: «Могу только привет огромный передать»
18:38
5
РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», уступая в два мяча
18:29
19
Обзор матча «Локомотив» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
18:28
Игрок «Зенита» встретился с Овечкиным в США
18:14
ФотоСоболев русской пословицей описал 100-й гол в карьере
17:59
62-я сборная мира может в июне сыграть с Россией, но при одном условии
17:51
14
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Акрон»: 9 марта 2026
17:50
4
Газзаев отреагировал на кризис ЦСКА
17:36
1
ВидеоМелкадзе впервые в карьере забил со штрафного в РПЛ
17:15
2
Лещенко сравнил Гусева и Карпина
17:09
1
Нгамале – Карпину: «Здравствуйте»
16:45
4
ВидеоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Оренбурга»
16:29
8
Глушаков сформулировал три компонента чемпионской ДНК «Спартака»
16:13
Бубнов проанализировал победу «Рубина» над «Краснодаром»
15:57
3
Орлов объяснил поражение «Зенита» от «Оренбурга»
15:45
4
Губерниев: «Соболев становится лучшим нападающим России»
15:37
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 