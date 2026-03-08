Введите ваш ник на сайте
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей

Сегодня, 11:00
4

Комментатор Георгий Черданцев считает, что система судейства в мире находится в кризисе.

«Мировая система судейства испытывает серьезный кризис. Нам вот тут объяснили, что есть разные методики работы ВАР в ФИФА и УЕФА. У нас применяется методика ФИФА, а в Лиге чемпионов УЕФА. Это наусложняли так, что сами судьи перестали понимать, что к чему, это понимают только отдельно взятые руководители.

Обычному болельщику, футболистам и тренерам ничего непонятно. Чем сложнее система, тем сложнее в ней разбираться.

На Олимпиаде сейчас смотрел фигурное катание и ответил себе на вопрос, почему я не смотрю этот прекрасный вид спорта регулярно. Когда была двухфакторная система оценки за технику и артистизм, было все понятно. Сейчас они настолько усложнили систему оценок, судейские решения вообще не понятны обычному зрителю.

Я не понимаю, почему один фигурист получает баллы выше, чем другой. В футболе возникает такая же ситуация, где судьи своими решениями влияют на результат и манипулируют игровыми ситуациями, приводя в качестве аргумента размытые формулировки. Чем сложнее правила, тем легче в них запутаться, и тем сложнее зрителю разобраться во всех нюансах.

Футбол всегда привлекал зрителя простотой правил, но сейчас это усложнено настолько, что разобраться невозможно. Нужно давать заднюю и возвращаться к истокам. Это должно быть глобальное решение всего футбольного руководства.

ВАР заводит судейство футбола в тупик. Нужно отмотать систему в начало, ради чего был придуман ВАР. Чтобы предотвращать явные ошибки и подсказывать судье в эпизодах, которые вне его поля зрения. Иначе зачем судьи нужны, если все решения принимают по видео?

Давайте мы заменим судей топ‑моделями. По полю будут бегать красивые девушки, и им будут по громкой связи говорить – поднимай флаг, свисти. Они даже правил могут не знать, зато как это повысит зрелищность матчей. И самое главное – с ними никто не будет спорить!» – сказал Черданцев.

  • Главные арбитры просматривали видеоповторы спорных эпизодов во всех матчах 19‑го тура РПЛ.
  • Ранее президент РПЛ Александр Алаев назвал некоторые проблемы в работе футбольных судей на матчах чемпионата России: частое использование ВАР, проблемы в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
  • Читайте нас: 