Журавель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»

Комментатор Тимур Журавель высказался о назначении пенальти в матче 20-го тура РПЛ «Оренбург» – «Зенит».

11-метровый назначили после того, как мяч попал в поднятую руку защитника «Оренбурга» Фахда Муфи, боровшегося с форвардом гостей Александром Соболевым в штрафной после навеса.

На 9-й минуте матча защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив с точки мимо ворот.

«Игра в футбол одна, но правила разные. Вот у нас в РПЛ такие пенальти вообще не вызывают вопросов: рука отставлена, сильно расширяет площадь тела. Чистая точка.

Но вот в Англии такие пенальти не ставят. Там примерно такое объяснение: игрок не видит мяч, отставленная рука – органичное движение при прыжке, мяч находит руку. Вот недавно за такое не был наказан Райс, а ещe раньше защитник Кэш из «Виллы» вообще так неосознанно блокировал удар по воротам. Пенальти не было.

Интересно, как будет на ЧМ и как вообще совместить два эти противоположные подходы.

Пока это писал, плохой парень Соболев забил с игры. Интересно, как теперь быть другому плохому парню Дурану», – написал Журавель.