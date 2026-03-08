Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Журавель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»

Журавель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»

Сегодня, 12:42
19

Комментатор Тимур Журавель высказался о назначении пенальти в матче 20-го тура РПЛ «Оренбург»«Зенит».

  • 11-метровый назначили после того, как мяч попал в поднятую руку защитника «Оренбурга» Фахда Муфи, боровшегося с форвардом гостей Александром Соболевым в штрафной после навеса.
  • На 9-й минуте матча защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив с точки мимо ворот.

«Игра в футбол одна, но правила разные. Вот у нас в РПЛ такие пенальти вообще не вызывают вопросов: рука отставлена, сильно расширяет площадь тела. Чистая точка.

Но вот в Англии такие пенальти не ставят. Там примерно такое объяснение: игрок не видит мяч, отставленная рука – органичное движение при прыжке, мяч находит руку. Вот недавно за такое не был наказан Райс, а ещe раньше защитник Кэш из «Виллы» вообще так неосознанно блокировал удар по воротам. Пенальти не было.

Интересно, как будет на ЧМ и как вообще совместить два эти противоположные подходы.

Пока это писал, плохой парень Соболев забил с игры. Интересно, как теперь быть другому плохому парню Дурану», – написал Журавель.

  • «Зенит» забил гол на 11-й минуте, когда Александр Соболев замкнул головой подачу Джона Джона.
  • Петербуржцы ведут в счете 1:0.

Источник: телеграм-канал «Здесь был Тимур | Тимур Журавель»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург
Красногвардейчик
1772963792
Англичане правы
Semenycch
1772963971
Английская интертрепация подобных моментов соприкосновения руки и мяча мне более симпатична.
NewLife
1772964197
Скажите, если бы любая другая команда из РПЛ попала бы в предплечье сопернику со стороны спины с расстояния пол-метра, дали бы 11м ?
Юбиляр
1772964743
Ну что - где тут "правдорубы" вопившие, что есть силы, что Спартаку подарили пенальти в матче с Сочи !!! Что рты то позакрыли?, давайте - ЭТО НЕ ПЕНАЛЬТИ, КУДА ОН ДОЛЖЕН БЫЛ РУКИ В ПРЫЖКЕ ДЕВАТЬ, МАЛОЕ РАССТОЯНИЕ !!! Ну, где все то ???!!! По бачкам расселись, крышками прикрылись м молчок !!!...
АртурZaСМ
1772966351
Для Зенита это пенальти, для Спартака (поскольку он принципиальный соперник и в Зените прям спят и видят как стать более титулованным, как стать более поддерживаемым по всей России) в подобной ситуации они найдут сотни причин чтобы не дать пенальти в пользу Спартака, что мы уже ни раз видели, что одним можно другим не в коем случае нельзя, ну это нормально когда вся верхушка Российского футбола выходцы из Питера и имеют непосредственное отношение Зениту
SLADE2019
1772967823
Всех противников дурнопахнущего клуба, с победой Оренбурга! Несмотря на все старания судьи, у зеньки баранка. Ура, товарищи!
Plyash
1772968079
Журавель , дурачок , просто у англосаксов нет ГазПромбанды . Оренбург , спасибо за игру .
Spartak_forv@
1772968585
То что в АПЛ такое не ставят,это не показатель.Там судьи не меньше наших косячат…
subbotaspartak
1772968669
«В Англии такие не ставят»... Там Газпрома нет.
Snek
1772969895
В Англии Зенит ещё не праздновал своё 101-летие, поэтому и не ставят
Ответить
