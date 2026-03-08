Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году

Нападающий «Зенита» Александр Соболев впервые после возобновления сезона сыграет в стартовом составе.

Он попал в число 11 игроков, которые начнут гостевой матч 20-го тура РПЛ с «Оренбургом».

В игре 19-го тура с «Балтикой» дома Соболев вышел на замену на 61-й минуте.

В предыдущем матче – с «Балтикой» во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:0) – форвард забил на 79-й минуте после выхода на замену наа 74-й.

После гола Соболев побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова. После матча Соболев заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается».