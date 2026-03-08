В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»

Департамент судейства и инспектирования РФС оценил о назначении пенальти в ворота «Спартака» в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

«Руслан Литвинов «Спартак» без попытки играть в мяч длительно держит соперника, в результате чего он падает на газон. ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, назначив пенальти с вынесением жeлтой карточки», – говорится в текстовом комментарии в видео эпизода.