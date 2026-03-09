Введите ваш ник на сайте
  РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», уступая в два мяча

РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», уступая в два мяча

Сегодня, 18:29
19

Еще одна команда из числа лидеров чемпионата России потеряла очки в 20-м туре.

«Локомотив» дома не смог победить «Ахмат» – ничья 2:2.

Гости дважды забили в течение трех минут в середине первого тайма, поэтому москвичам пришлось отыгрывать два мяча.

Они справились с поставленной задачей благодаря голам Лукаса Фассона и арендованного у «Спартака» Данила Пруцева, но дожать соперника «Локо» не удалось.

Столичная команда набрала 41 очко и упустила возможность подняться с третьего места в РПЛ.

«Ахмат» с 26 баллами догнал в турнирной таблице «Рубин», идущий на восьмой строчке.

Россия. Премьер-лига. 20 тур
Локомотив - Ахмат - 2:2 (0:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Г. Мелкадзе, 24; 0:2 - М. Самородов, 26; 1:2 - Л. Фассон, 45+2; 2:2 - Д. Пруцев, 48.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1773070348
Тур упущенных возможностей - ВСЕ лидеры обмешурились!...
Ответить
slavа0508
1773070414
Не кто не хочет становится чемпионом ...
Ответить
...уефан
1773070431
...эх-ма! Ну, Локо... Ну, хоть так... На очко к лидерам приблизились...
Ответить
Shtthfckup
1773070723
Видно было, что Монтес не вошел в игру. Первый от Мелкадзе был прямо бильярдный, второй как раз Монтеса (но его сложно винить). Камбэк радует, но впереди все печально, забивать некому. Коля вместо игры опять симулирует
Ответить
slavа0508
1773071002
Ничья которая может стоить потерей золота ...
Ответить
Чилим.
1773071125
Тур поверженных лидеров.
Ответить
Дубина
1773071320
Не пущааает газпром наверх никого)))
Ответить
Красногорск_Фан
1773071653
В чем бы не был план тренера он не удался. Комличенко и Бакаев бегали потерянные, батраков невзрачный . Только фасона можно выделить положительно . Первый тайм Ахмат бегал , локомотив ходил (( Плохая игра , хороший соперник , трудовое очко. На радость конкурентам
Ответить
ySS
1773072196
Не воспользовались шансом железные дорожники, но не проиграли. Соперник был достойным.
Ответить
BarStep
1773078854
Как только Зенит про*бывает в необязательном матче, - все «претенденты» на корону дружно выдыхают и делают тож самое.. Гы
Ответить
  • Читайте нас: 