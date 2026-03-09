РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», уступая в два мяча

Еще одна команда из числа лидеров чемпионата России потеряла очки в 20-м туре.
«Локомотив» дома не смог победить «Ахмат» – ничья 2:2.
Гости дважды забили в течение трех минут в середине первого тайма, поэтому москвичам пришлось отыгрывать два мяча.
Они справились с поставленной задачей благодаря голам Лукаса Фассона и арендованного у «Спартака» Данила Пруцева, но дожать соперника «Локо» не удалось.
Столичная команда набрала 41 очко и упустила возможность подняться с третьего места в РПЛ.
«Ахмат» с 26 баллами догнал в турнирной таблице «Рубин», идущий на восьмой строчке.
Россия. Премьер-лига. 20 тур
Локомотив - Ахмат - 2:2 (0:2) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Г. Мелкадзе, 24; 0:2 - М. Самородов, 26; 1:2 - Л. Фассон, 45+2; 2:2 - Д. Пруцев, 48.
Источник: «Бомбардир»