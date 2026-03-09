Сын Семака провел дебютный боксерский бой в Шотландии

Семен Семак, старший сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака, дебютировал в боксе.
Его первый бой прошел в Шотландии и завершился вничью.
«Семен в свободное от сценариев и поэзии время», – написала в соцсетях Анна Семак, супруга тренера «Зенита».
- Семен – студент Эдинбургского университета.
- Он родился в первом браке Сергея Семака со Светланой Демидовой.
- Парень в декабре 2025 года представил свой дебютный поэтический сборник на английском языке.
- Всего у тренера «Зенита» 8 детей.
Источник: «Бомбардир»