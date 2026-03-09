Сын Семака провел дебютный боксерский бой в Шотландии

Семен Семак, старший сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака, дебютировал в боксе.

Его первый бой прошел в Шотландии и завершился вничью.

«Семен в свободное от сценариев и поэзии время», – написала в соцсетях Анна Семак, супруга тренера «Зенита».