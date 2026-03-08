Семак высказался о голах, которые «Оренбург» забил «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о причинах поражения его команды в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

В числе причин пропущенных голов он назвал стечение обстоятельств.

– Я думаю, сложно по горячим следам комментировать такой результат. Безусловно, результат неудовлетворительный. Качество игры, особенно в обороне, сегодня оставляло желать лучшего. Плюс еще и удача отвернулась. Не забили два пенальти, и первый рикошет, который привел к голу в наши ворота… мяч тоже необязательный.

У нас были шансы забить при счете 1:0, нужно было реализовывать моменты. И дальше игра была бы поспокойнее. Поскольку пропустили гол, психологическое преимущество было на стороне «Оренбурга». К сожалению, отыграться и победить сегодня не смогли.

– Оба гола в ворота «Зенита» были забиты в ситуациях, когда с более опасных атак не пропускали. Можно сказать, что это было стечением обстоятельств?

– С одной стороны, стечение обстоятельств, с другой, все равно подходов было много у «Оренбурга». И в первом тайме совершали ошибки в простых ситуациях, теряли мяч. Те передачи в центре, излишние касания, приводили к потере мяча. И как раз вот эти моменты с отскоками, с рикошетами…

Счет мог быть другой. Мы сегодня в обороне сыграли плохо, в атаке могли и должны были забивать больше. Забили бы больше, наверное, не проиграли бы. В предыдущих матчах с «Балтикой» и контрольных играх в обороне смотрелись очень хорошо.