  • Главная
  • Новости
  • Семак высказался о голах, которые «Оренбург» забил «Зениту»

Семак высказался о голах, которые «Оренбург» забил «Зениту»

Вчера, 17:42
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о причинах поражения его команды в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

В числе причин пропущенных голов он назвал стечение обстоятельств.

– Я думаю, сложно по горячим следам комментировать такой результат. Безусловно, результат неудовлетворительный. Качество игры, особенно в обороне, сегодня оставляло желать лучшего. Плюс еще и удача отвернулась. Не забили два пенальти, и первый рикошет, который привел к голу в наши ворота… мяч тоже необязательный.

У нас были шансы забить при счете 1:0, нужно было реализовывать моменты. И дальше игра была бы поспокойнее. Поскольку пропустили гол, психологическое преимущество было на стороне «Оренбурга». К сожалению, отыграться и победить сегодня не смогли.

– Оба гола в ворота «Зенита» были забиты в ситуациях, когда с более опасных атак не пропускали. Можно сказать, что это было стечением обстоятельств?

– С одной стороны, стечение обстоятельств, с другой, все равно подходов было много у «Оренбурга». И в первом тайме совершали ошибки в простых ситуациях, теряли мяч. Те передачи в центре, излишние касания, приводили к потере мяча. И как раз вот эти моменты с отскоками, с рикошетами…

Счет мог быть другой. Мы сегодня в обороне сыграли плохо, в атаке могли и должны были забивать больше. Забили бы больше, наверное, не проиграли бы. В предыдущих матчах с «Балтикой» и контрольных играх в обороне смотрелись очень хорошо.

  • Гол у «Зенита» забил Александр Соболев на 12-й минуте. «Оренбург» сравнял счет на 62-й, когда автогол забил Педро (у РПЛ сейчас гол записан на игрока хозяев Эмила Ценова). На 86-й победный мяч у оренбуржцев забил Евгений Болотов.
  • На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 90+6-й 11-метровый у гостей не забил Андрей Мостовой. После его удара мяч попал в перекладину.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Семак Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1772983042
Парадокс у него на всё есть отговорки скажи честно, что команда не готова к завоевания титула. Не пора ли вам господин Семак отдохнуть от футбола будь наконец то честным уйди сам
Ответить
_Sasha_
1772983669
Бумеранг от Балтики вернулся, зпрф.
Ответить
Mladiс
1772984022
БУГАГА, букмекер просто побрил лудоманов, что тут, что на Краснодаре))] А в чемпионате тот же паритет, все довольны
Ответить
neveldomha
1772988061
Как тебя назвать Богданыч, после такой игры твоей команды? Сволоч ты.
Ответить
FFR
1772989454
Поплыл Семак со своими бразильцами.
Ответить
