Семак сделал важное заявление после поражения «Зенита» от «Оренбурга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам команды после поражения от «Оренбурга». Он извинился от лица клуба.

«В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат.

Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами», – сказал Семак.