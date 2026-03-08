Семак сделал важное заявление после поражения «Зенита» от «Оренбурга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам команды после поражения от «Оренбурга». Он извинился от лица клуба.
«В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат.
Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами», – сказал Семак.
- «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в матче 20-го тура РПЛ.
- Единственный гол петербургской команды забил Александр Соболев на 11-й минуте.
- Победный мяч «Оренбург» забил на 86-й минуте встречи.
- «Зенит» после 20 туров занимает 2-е место в таблице чемпионата России.
- «Оренбург» идет в зоне борьбы за выживание – 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Зенита»