Семак сделал важное заявление после поражения «Зенита» от «Оренбурга»

Вчера, 16:58
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам команды после поражения от «Оренбурга». Он извинился от лица клуба.

«В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат.

Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами», – сказал Семак.

  • «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в матче 20-го тура РПЛ.
  • Единственный гол петербургской команды забил Александр Соболев на 11-й минуте.
  • Победный мяч «Оренбург» забил на 86-й минуте встречи.
  • «Зенит» после 20 туров занимает 2-е место в таблице чемпионата России.
  • «Оренбург» идет в зоне борьбы за выживание – 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Семак Сергей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1772978643
А за что и почему Семак извинялся?) Обычно это делает тренер)
Ответить
kvm
1772978695
Как бы миллер на шарфе не удавился - снимите его, пока не поздно...
Ответить
Иван Петров 1986
1772979360
Вы же стринги бабские не одели, вот и продули.
Ответить
qawzsexdr
1772982304
Каждый раз один и тот же вывод после матча, а что-то делать навес навесыч не хочет.
Ответить
Garrincha58
1772983259
В следующее 8 марта точно порадуешь
Ответить
Mladiс
1772983714
Сирежк, очень плохо маскировали желание проиграть, ну видно же было, что команда играет в поддавки))]
Ответить
Romio-xxx
1772985074
Что там "важного"?
Ответить
Вжыхъ
1772986316
Да, главный вывод - двух пенальти мало, надо минимум три!
Ответить
Против в...
1773042470
Надо купить еще..... лямов по 50!!!
Ответить
Умнюша
1773067875
И это убожество еще посмело пасть разинуть!!! Если он чувствует себя виноватым - почему ему просто не уйти, как пиявка, напившиеся крови отваливается от тела?
Ответить
