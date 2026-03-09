Лещенко сравнил Гусева и Карпина

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высоко отозвался о работе главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.

«Я давно оценил его как талантливого тренера и все время был на его стороне. Мне Ролан всегда нравился. Вне зависимости от того, кто был главным тренером.

Гусев как игрок был крепким, техничным, образованным в футбольном смысле. Он по-настоящему болеет за игру.

В отличие от Карпина, он не разводит все время руками. Гусев радуется!» – сказал Лещенко.