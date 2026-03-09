Лещенко сравнил Гусева и Карпина

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высоко отозвался о работе главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.
«Я давно оценил его как талантливого тренера и все время был на его стороне. Мне Ролан всегда нравился. Вне зависимости от того, кто был главным тренером.
Гусев как игрок был крепким, техничным, образованным в футбольном смысле. Он по-настоящему болеет за игру.
В отличие от Карпина, он не разводит все время руками. Гусев радуется!» – сказал Лещенко.
- Бело-голубые выиграли все три мартовских матча с общим счетом 13:3.
- Они разгромили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).
- При Гусеве «Динамо» поднялось с 10-го на 7-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»