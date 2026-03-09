Нгамале – Карпину: «Здравствуйте»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале обратился к бывшему главному тренеру команды Валерию Карпину.
– Что ты сейчас можешь сказать Карпину?
– Здравствуйте.
- 31-летний камерунец забил 3 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах после зимней паузы.
- В его активе дубль в ворота «Спартака» (5:2) в кубковом дерби и 1+1 в игре РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).
- Летом и осенью Нгамале отличился лишь 1 забитым мячом и 1 результативной передачей в 15 встречах.
- Он конфликтовал с Карпиным. Тренер в сентябре отстранял игрока по дисциплинарным причинам.
- Сообщалось, что Нгамале раздражает Карпина.
Источник: «Спорт-Экспресс»