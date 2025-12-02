Нгамале ответил, стоит ли «Динамо» оставлять Гусева главным тренером

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале высказался о Ролане Гусеве.

Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода Валерия Карпина.

При нем «Динамо» проиграло в 2 матчах из 3.

– «Динамо» не очень удачно выступает в чемпионате, последовала смена тренера. Какой контакт у Ролана Гусева с командой, хотели бы, чтобы он продолжил работу?

– Он не только очень хороший тренер, но и замечательный человек, у нас всегда были прекрасные отношения. Мы бы хотели с ним работать, но решение будет за руководством. Футболистам же нужно выполнять свою работу при любом тренере.